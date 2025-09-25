В Ростовской области на поддержку фермеров направлено 1,7 млрд рублей

В 2025 году в Ростовской области на финансовую поддержку фермерства направлено около 1,7 млрд руб., что составляет 30% от общего объема государственной поддержки АПК. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства региональной политики и массовых коммуникаций.

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что 2012-2025 годы на грантовую поддержку более 1 тыс. фермерам было выделено порядка 3,4 млрд руб. В сфере сельского туризма в 2023-2025 годах предоставлено восемь грантов на сумму 69,5 млн рублей.

Кроме этого, на развитие материально-технической базы сельским кооперативам предоставлено 27 грантов на сумму 530 млн руб.

В ведомстве добавили, что развитию сельского хозяйства в регионе способствует образовательный проект «Школы фермера». В этом году на участие в нем подано 85 заявок (на одно место 2,5 заявки). По итогам отбора в школу зачислено 35 слушателей.

Наталья Белоштейн