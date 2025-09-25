В Оренбуржье расследуют отравление рабочего канализационной насосной станции
В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на канализационной насосной станции. Преступление квалифицировано по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает региональное СУ СКР.
Инцидент произошел 23 сентября 2025 года на канализационной насосной станции в селе Илек. В результате выброса паров аммиака и сероводорода один из сотрудников скончался от отравления.
Силовики осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы. Расследование продолжается.