обновлено 13:52

В Перми откроют автобусное сообщение с Ярославлем

Пермский туроператор откроет в октябре автобусное сообщение между Пермью и Ярославлем. Об этом сообщает портал «В курсе.ру». 

Виды Ярославля. Парк Стрелка.

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Рейсы из Перми в Ярославль будут осуществлять один раз в неделю. «Путь шаттла будет пролегать по трассе Р-243 Пермь — Киров — Кострома и займет около 16 часов»,— рассказал советник директора Центра развития туризма Пермского края Константин Тиминский. Организует этот маршрут пермский туроператор «Медвежий тракт». 

Автобусный тур станет единственным регулярным автотранспортным сообщением между Пермью и Ярославлем. Пока эти два города связывают только прямые авиарейсы. 