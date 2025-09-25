В Перми откроют автобусное сообщение с Ярославлем

Пермский туроператор откроет в октябре автобусное сообщение между Пермью и Ярославлем. Об этом сообщает портал «В курсе.ру».

Виды Ярославля. Парк Стрелка.
Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Рейсы из Перми в Ярославль будут осуществлять один раз в неделю. «Путь шаттла будет пролегать по трассе Р-243 Пермь — Киров — Кострома и займет около 16 часов»,— рассказал советник директора Центра развития туризма Пермского края Константин Тиминский. Организует этот маршрут пермский туроператор «Медвежий тракт».

Автобусный тур станет единственным регулярным автотранспортным сообщением между Пермью и Ярославлем. Пока эти два города связывают только прямые авиарейсы.