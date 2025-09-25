Transas нарастит поставки навигационной системы для судов в пять раз в 2026 году

Петербургская компания ООО «Транзас Навигатор» планирует в 2026 году нарастить поставки новой интегрированной навигационной системы для морских судов собственной разработки. Об этом со ссылкой на директора по бортовым системам и сервисам данных компании Алексея Зенина сообщают «Ведомости Северо-Запада».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По итогам текущего года компания рассчитывает поставить более 100 модулей системы, а в 2026-м — до 500. «Это целевой показатель, который, возможно, мы превысим. Многое будет зависеть от возможностей заказчиков, которые сейчас ограничены текущей денежно-кредитной политикой ЦБ России»,— заявил господин Зенин.

Новую интегрированную навигационную систему компания Transas представила на XVIII Международной выставке – конференции «Нева-2025». Она предназначена для всех типов морских судов, в том числе ледового класса.

Помимо этого, ООО «Транзас Навигатор» сообщило о подписании контрактов на поставку и установку пяти судокомплектов нового оборудования на судостроительную верфь в Китай для серии больших морских буксиров. Поставку планируется осуществить также в 2026 году.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что бывший владелец ООО «Транзас Навигатор» Дмитрий Лагутин зарегистрировал еще одну компанию «Транзас» с таким же профилем.

Андрей Цедрик