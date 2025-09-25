Минфин объявил о расчистке рынка аудиторов в России

Министерство финансов решило проверить рынок аудиторов из-за избыточного количества лицензий. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев на сессии Московского финансового форума.

«Мы активно сейчас подчищаем рынок аудиторов. Там избыточное количество лицензий, уж извините»,— сказал господин Моисеев (цитата по Frank Media). Он поблагоадрил Банк России за помощь в этой работе.

Кроме того, Минфин вынужден следить за качеством аудиторов даже в компаниях с государственным участием, отметил замминистра. По его словам, иногда недобросовестные аудиторы снижают цену и выигрывают конкурсы по формальному признаку. Из-за этого собрание акционеров нескольких государственных компаний не утвердило аудиторов. Господин Моисеев добавил, что в прошлом году сразу несколько госорганизаций выбрали аудиторов, которые не удовлетворили Минфин.