В Ставрополе стоимость iPhone 16 Pro снизилась до 77 тысяч рублей

Цены на новые iPhone 16 в Ставрополе снизились на 24-31% с начала 2025 года на фоне презентации iPhone 17, показало исследование Авито.

Больше всего подешевел iPhone 16 Pro — на 31%. В августе его покупали в среднем за 77 тыс. руб. против январских цен. Эта модель стала самой популярной среди новых телефонов с долей продаж 22%.

На втором месте по востребованности — iPhone 16 Pro Max с долей 13%. Его средняя стоимость составила 89 тыс. руб., что на 24% ниже январских показателей. Тройку лидеров замыкает iPhone 16 с долей 7% — его покупали за 57 тыс. руб., цена упала на 26%.

В топ-5 по количеству продаж также вошли модели предыдущего поколения. iPhone 15 Pro занял четвертое место с долей 4% и средней ценой 68 тыс. руб. — снижение составило 27%. iPhone 15 замкнул пятерку с долей 3% и стоимостью 48 тыс. руб., подешевев на 26%.

Бюджетная iPhone 16e, выпущенная в феврале, заняла только 10-е место. При старте продаж она стоила от 78 тыс. руб., а сейчас в среднем обходится в 44 тыс. руб. iPhone 16 Plus расположился на 12-й позиции со средней ценой 67 тыс. руб. — падение с января составило 26%.

Тат Гаспарян