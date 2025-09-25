«Сглаживая наше партийное разнообразие»

Заксобрание Новосибирской области прислушалось к губернатору и не стало менять спикера, сенатора и организационную структуру парламента. На первой сессии нового созыва депутаты, представляющие шесть партий, показали удивительную сплоченность: все кадровые решения принимались быстро и единогласно. Эксперты в этом видят результат качественно проведенной предварительной работы с депутатским корпусом.

Выступая на открытии первой сессии законодательного собрания Новосибирской области нового восьмого созыва, губернатор Андрей Травников призвал депутатский корпус сохранить преемственность в работе парламента. «Я бы предложил ничего принципиально не менять в организационной структуре заксобрания и в персоналиях руководителей оргструктуры»,— отметил он.

В заксобрание Новосибирской области восьмого созыва избрано 76 депутатов. «Единую Россию» представляет 51 парламентарий, КПРФ — 10, ЛДПР, «Новых людей» и партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — по четыре, Партию пенсионеров — два и один депутат независимый. По итогам выборов 2020 года «Единая Россия» получила 45 мандатов, КПРФ — 13, ЛДПР — шесть, партия «Новые люди» — три, «Справедливая Россия», «Родина», Партия пенсионеров — по два, и три мандата получили самовыдвиженцы.

И уже выборы председателя заксобрания показали, что народные избранники прислушались к главе региона. На должность председателя оказалась выдвинута только одна кандидатура — Андрея Шимкива из партии «Единая Россия». Александр Карелин, однопартиец господина Шимкива, избравшегося в шестой раз подряд, заявил: «Предполагаю, что впечатляющий опыт его депутатской работы, опыт двух созывов, когда он нес службу председателя заксобрания, говорит в пользу его кандидатуры. Все его усилия направлены на развитие Новосибирской области».

Остальные партии, представленные в парламенте, поддержали выдвиженца «единороссов». Представитель КПРФ Роман Яковлев сообщил, что «последние десять лет под председательством Андрея Шимкива были конструктивными и плодотворными». Анна Терешкова из ЛДПР указала на умение кандидата «вести конструктивный диалог со всеми политическими силами нашего региона», а Илья Поляков («Новые люди») — на «способность консолидировать депутатов».

В благодарственной речи по итогам голосования господин Шимкив отметил: «Волнения меньше не стало, трибуна еще больше обязывает. Обещаю честную, профессиональную работу с полной отдачей сил. Служил, служу и готов служить областному парламенту и родной области».

Единогласно депутаты поддержали и кандидатов в заместители председателя парламента. Как и прежде, их пять, но состав претерпел изменения. Новыми вице-спикерами избраны Вениамин Пак, Ирина Диденко и Майис Мамедов из «Единой России», а также Владимир Карпов и Роман Яковлев из КПРФ. Роман Яковлев и Ирина Диденко, которая также стала председателем комитета по бюджетной и финансово-экономической политики и собственности, будут выполнять свои обязанности на профессиональной основе. В прошлом созыве, наряду с единороссами и коммунистами, своих вице-спикеров имели справедливороссы и ЛДПР.

Безальтернативными оказались и перевыборы сенатора от заксобрания региона. Выдвигая кандидатуру знаменитого борца Александра Карелина, представляющего область в Совете Федерации с 2020 года, Андрей Шимкив назвал его «человеком-легендой, который защищал не только интересы Новосибирской области, но и всей страны».

Господин Карелин, в свою очередь, предложил депутатам работать сообща, «сглаживая наше партийное разнообразие». В частности, отметил он, региональному парламенту предстоит, «как положено сильному заксобранию, провести муниципальную реформу, которая катится по стране». «Сделать так, чтобы жизнь наша была насыщена событиями, а жизнь наших сограждан была организована и тщательно отрегулирована»,— призвал коллег вновь избранный сенатор.

Директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов видит в единодушии следствие «качественно проведенной предварительной работы»:

«Очевидно, народных депутатов устроили договоренности в части распределения по должностям и комитетам. Поэтому и «старослужащие», избранные на очередной срок, и новички поддержали традицию прошлого созыва — единодушно голосовать за значимые решения».

По его мнению, выбор заместителей председателя парламента говорит о стремлении Андрея Шимкива опираться на проверенных, лояльных лично к нему депутатов, «без далеко идущих личных политических амбиций».

То, что сразу два представителя КПРФ стали вице-спикерами, тоже вполне логично, считает эксперт. «Казалось бы, фракция компартии сократилась до десяти депутатов, с чего вдруг такие преференции? Но исторически в Новосибирске именно КПРФ является главным стратегическим союзником «Единой России» по непубличным компромиссам. Союз единороссов и коммунистов выглядит естественным межпартийным блоком на случай, если придется спорить с представителями прочих партий, представленных в нынешнем составе заксобрания»,— заключил господин Кузнецов.

