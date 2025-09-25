На ремонт детских садов в 2025 году в Татарстане потратили 607,5 млн рублей

В Татарстане завершен капитальный ремонт 11 детских садов на общую сумму 607,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ.

В рамках национального проекта «Семья» отремонтированы два детских сада в Казани: № 415 в Советском районе и № 302 в Ново-Савиновском. Стоимость работ на этих объектах составила 130,1 млн руб.

По республиканской программе «Капитальный ремонт объектов образования» обновлены девять детских садов в восьми муниципальных образованиях: Арском, Бугульминском, Высокогорском, Кукморском, Мамадышском, Менделеевском, Нижнекамском и два — в Альметьевском районах. На всех объектах проведены отделочные работы и заменены внутренние инженерные сети. Также в ряде объектов проведены кровельные и фасадные работы, выполнены работы по обустройству входных групп, установке современного оборудования, мебели и инвентаря, благоустройству территории.

Анна Кайдалова