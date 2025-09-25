Прокуратура проверяет информацию о травмировании ребенка на площадке в Челябинске

Прокуратура Челябинской области проверит информацию о травмировании ребенка на детской площадке на набережной озера Смолино в региональном центре, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. По данным СМИ, девочка сломала позвоночник.

По данным СМИ, 20 сентября 12-летняя школьница на прогулке с мамой и подругой зашла на детскую площадку на пересечении улиц Новороссийской и Бобруйской. Объект был частично огорожен, однако на нем находились дети и их родители. Девочка решила прокатиться на тарзанке, однако сорвалась с нее и упала на спину. Во время обследования в больнице у нее обнаружили перелом позвонков грудного отдела.

По результатам проверки решат вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, в том числе о возмещении вреда пострадавшей.

Виталина Ярховска