Губернатор Лимаренко: проект «Сахалин-3» планируют запустить в 2028 году

Запуск проекта «Сахалин-3» запланирован на 2028 год. Эта инициатива призвана обеспечить поставки природного газа в Китай по дальневосточному маршруту, а также снабжать газом нужды Дальнего Востока. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, передает ТАСС.

«Газпром» намерен направить значительную часть газового конденсата с «Сахалина-3» на глубокую переработку, уточнил господин Лимаренко на Международном Дальневосточном энергетическом форуме.

Реализация проекта предполагает освоение Киринского и Южно-Киринского месторождений газа, добавил губернатор. Завод планируется разместить рядом с предприятием по производству СПГ в Пригородном.

По словам члена правления, начальника департамента «Газпрома» Сергея Меньшикова, оба месторождения проекта «Сахалин-3» — ключевой элемент ресурсной части баланса газа на Дальнем Востоке. Суммарно извлекаемые запасы газа достигают 710 млрд куб. м. Из них около 100 млрд куб. м приходятся на Киринское месторождение, 611,7 млрд куб. м и 3,7 млн т нефти — на Южно-Киринское.