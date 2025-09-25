В Самаре стоимость долгосрочной аренды жилья снизилась на 14%

В Самаре в 2025 году, по сравнению с прошлым годом, стоимость долгосрочной аренды жилья снизилась на 14%, сообщили в «Авито Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным аналитиков, цены снизились на фоне роста предложения доступных для долгосрочной аренды квартир.

«Год к году предложение на платформе выросло на 35%: выбор студий увеличился на 58%, однокомнатных квартир — на 43%, двухкомнатных — на 35%, трехкомнатных — на 25%. За месяц предложение прибавило 5%»,— говорится в сообщении.

Интерес к долгосрочной аренде жилья в Самаре увеличился на 17%. Рост зафиксирован в сегменте однокомнатных (+19%), двухкомнатных (+24%), трехкомнатных квартир (+9%) и студий (+16%).

Помимо Самары на фоне роста предложения аренда жилья стала дешевле в 10 крупных городах России, например, в Липецке (-17%), Челябинске (-13%), Сочи (-8%) и Москве (-7%)

Сабрина Самедова