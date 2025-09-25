Участники СВО могут получить в Красновишерске бесплатные участки для животноводства

Депутаты Красновишерской думы установили минимальный и максимальный размеры земельных участков, бесплатно предоставляемых участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Новая норма позволяет участникам СВО бесплатно получить участки для садоводства — от 0,04 га до 0,10 га, для огородничества — от 0,02 га до 0,06 га, для животноводства — от 0,01 га до 1 га.

Ранее участники СВО могли получить бесплатно земельный участок только под индивидуальное жилищное строительство в размере от 0,04 га до 0,10 га.