Рособрнадзор поддерживает продление сдачи ЕГЭ в новых регионах на следующий год

Рособрнадзор поддержал инициативу заксобрания Запорожской области о продлении на следующий учебный год сдачи ЕГЭ в новых регионах. По словам главы ведомства Анзора Музаева, в Крыму процесс перехода на проведение ЕГЭ занял пять лет, но в части новых регионов это может занять до семи лет.

«Так как данные регионы живут в других условиях, и помимо готовности выпускников к новой форме итоговой аттестации нужно решать вопросы, связанные с безопасностью участников и организаторов экзаменов»,— пояснил господин Музаев.

Он также добавил, что итоговая аттестация школьников в виде ЕГЭ и ОГЭ станет обязательной «рано или поздно», но переход нужен «плавный». «Мы стараемся сделать этот переход максимально возможно быстрым, но никто не будет форсировать процесс в ущерб безопасности»,— сказал он.

Возможность сдать ЕГЭ по желанию у школьников в новых регионах есть с 2023 года. В декабре 2022-го в Рособрнадзоре предполагали, что переходный период для учеников в новых регионах продлится до 2026 года.

Полина Мотызлевская