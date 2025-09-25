Польша хочет сбивать российские БПЛА над Украиной без одобрения НАТО

Власти Польши планируют в ускоренном порядке рассмотреть поправки в закон о принципах пребывания вооруженных сил страны за рубежом. Как пишет Gazeta Wyborcza, инициатива позволит сбивать российские беспилотники над Украиной без предварительного одобрения от НАТО или Евросоюза.

В 2022 году в законодательство Польши ввели поправку, согласно которой действия польских войск вне территории страны требуют одобрения НАТО и Евросоюза. Комиссия по расследованию российского влияния, ныне уже не работающая, утверждала, что тем самым Польша оказалась лишена права самостоятельно принимать меры для борьбы с дронами, которые летят со стороны Украины или Белоруссии.

Минобороны Польши в июне подготовило законопроект, который предоставит больше автономии польским военнослужащим. Как пояснил источник Gazeta Wyborcza, это необходимо, чтобы обсуждать стратегию использования ВВС и ПВО над Украиной для сбивания ракет и беспилотников, которые еще не пересекли границу Польши.

В ночь на 10 сентября польские власти сообщили о налете российских беспилотников на территорию страны. Россия эту информацию отрицала. Глава МИД Польши Радослав Сикорский на заседании Совбеза ООН по поводу нарушения воздушного пространства европейских стран заявил: «У меня к российскому правительству только одна просьба: если еще одна ракета или самолет без разрешения, намеренно или по ошибке, войдет в наше воздушное пространство и будет сбит, а обломки упадут на территорию НАТО, пожалуйста, не приходите сюда жаловаться».

Лусине Баласян