Сыр камамбер хотят включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Французские энтузиасты и ценители камамбера подготовили обращение в организацию ЮНЕСКО с просьбой о включении этого сыра в список Всемирного наследия. Таким образом члены «Братства рыцарей камамбера», существующего с 1985 года, надеются защитить оригинальный вариант сыра от распространившихся по миру многочисленных вариаций. Об этом пишет The Times.

Как рассказали изданию представители организации, сегодня «кто угодно может что-то изготовить и назвать это камамбером» — название этого любимого многими сыра «совсем не защищено». Настоящий камамбер, говорят они, должен производиться вручную и только из сырого молока из Нормандии, а не из молока буйволиц, как это делают в Италии, и не из пастеризованного молока коров из других регионов, как у разных производителей во Франции. Он должен быть круглой формы, а не продаваться в тюбиках, как в Южной Корее.

«Братство рыцарей камамбера» уже получило поддержку от правительства Франции. Также оно собрало необходимую документацию, ведет работу среди членов парламента и сенаторов, а также планирует развернуть широкую просветительскую кампанию среди простых французов.

Алена Миклашевская