Кнопка у него везде

На первых местах мировых чартов обосновался новый альбом Эда Ширана «Play», который записывался в том числе в Гоа, а клипы снимались в Англии, США и Хорватии. Певец начал новую эру своей творческой биографии в компании звезд кино и world music. На «Play» нажал Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Особенность концертных выступлений Ширана — работа в одиночку, с использованием только акустической гитары и луперов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Особенность концертных выступлений Ширана — работа в одиночку, с использованием только акустической гитары и луперов

Два года тому назад альбомом «-» («Минус») британский автор и исполнитель Эд Ширан завершил цикл из пяти дисков, озаглавленных знаками математических действий: «-», «+», «х», «:» и «=». В 2011 году, когда вышел «Плюс», у Ширана за плечами уже было несколько мини-альбомов: музыку он выпускает больше 20 лет. Каждый альбом «математической серии» становился бестселлером во всем мире. Композиции Ширана включены во все курсы по написанию песен. Их разбирали, как теоремы. Казалось, Ширан нашел математически обоснованный метод создания хита.

Теперь он начал новый цикл альбомов, в основе которого снова лежит продуманная концепция. За только что вышедшим «Play» последуют четыре диска с названиями, обозначающими команды управления медиа: «Pause» («Пауза»), «Fast Forward» («Быстрая перемотка»), «Rewind» («Обратная перемотка») и «Stop» («Стоп»). Этот принцип Эд Ширан позаимствовал у Квентина Тарантино, который заявил однажды, что намерен ограничиться в своей карьере десятью фильмами, но будет изредка отвлекаться на сайд-проекты. Вот и Ширан помимо альбомов, четко укладывающихся в концепцию, делает вещи вроде собрания коллабораций 2019 года или акустических «Осенних вариаций» 2023-го.

Анонсируя альбом «Play» весной нынешнего года, Эд Ширан заявил, что намерен вернуться в «большой поп».

Сейчас «Play» Эда Ширана находится на первом месте британского чарта, а также возглавляет хит-парады Германии, Австрии, Бельгии, Ирландии и вдобавок Австралии и Новой Зеландии. В большинстве стран мира он входит в топ-10, только вот Япония подкачала: Ширан там явно не народный герой.

Несмотря на то что главная особенность концертных выступлений Ширана — работа в одиночку, с использованием только акустической гитары и луперов (устройств, позволяющих записывать и повторять инструментальные и голосовые фрагменты в режиме реального времени), в студии с ним по традиции работает огромное множество инструменталистов и продюсеров. Среди них — сессионные музыканты-виртуозы, такие как бас-гитарист Пино Палладино и барабанщик Эйб Лабориэл-мл., а также именитые продюсеры-хитмейкеры Макс Мартин, Эндрю Уотт и Fred Again. Большая часть незнакомых имен в списке аккомпаниаторов принадлежит музыкантам, ответственным в альбоме за экзотику.

Тон альбому задает песня «Sapphire», размещенная на нем под вторым номером.

Трек был записан в Гоа с участием индийских музыкантов и соавторов, а клип — типичное туристическое видео, усиливающее безудержный оптимизм песни: он того же рода, что и, например, поздние альбомы Coldplay.

За «Sapphire» следует решенная в той же палитре песня «Azizam» и записанная, как и большая часть альбома, в содружестве со шведским продюсером иранского происхождения Илией Салманзаде. В тексте есть строчки на персидском языке, а клип на песню представляет собой приключения певца на вечеринке в некоей ближневосточной стране. Более того, для персидскоязычных рынков записана версия с участием иранской поп-иконы Гугуш.

Следом на альбоме идет песня «Old Phone», ради которой в апреле 2025 года Эд Ширан завел новый аккаунт в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Речь в песне идет о телефоне, который певец потерял в 2015 году, а теперь нашел и постит вновь обретенные фотографии и видеоролики. «Old Phone» также спродюсировал Илия Салманзаде, однако стилистически это абсолютно стандартный английский фолк. Клип снят на поп-ап-концерте Ширана в городе Ипсуич (штат Массачусетс). Специально для съемок в городе построили паб, на стену которого проецировались любительские видео из старых телефонов жителей городка.

Клип «Old Phone» — пример того, как из простой вещи вроде старого телефона рождается дерзкая творческая идея, а из идеи — дорогостоящий клип с постройкой огромной декорации и участием реальных людей.

Не массовки, а жителей города, история каждого из которых достойна внимания.

В песне «Symmetry» Эд Ширан выдает свой самый раскрученный песенный стандарт: цепкие мелодические крючки и многослойный вокал, записанный при помощи любимых певцом луперов. При этом в «Symmetry» Ширан обращается к индо-пакистанскому поп-формату «бхангра». Появляется закольцованный женский вокальный семпл и партия таблы — и классический «хит Ширана» мгновенно приобретает черты болливудского саундтрека.

На размашистую стадионную балладу «Camera» Эд Ширан снял в Хорватии вертикальный клип, который мог бы снять и смонтировать любой из его поклонников. А ролик «A Little More», наоборот,— крупнобюджетная четырехминутная короткометражка, в которой звезда кинопоттерианы Руперт Гринт играет немолодого фаната Эда Ширана, всюду преследуемого образом певца.

Вполне естественно, что поклонники называют «Play» «арабским», «индийским» или просто «экзотическим» альбомом Эда Ширана. Но картина гораздо шире.

Ширан демонстрирует свою главную суперспособность: делать хиты из чего угодно.

Как в популярном опросе: какие три вещи вы взяли бы с собой на необитаемый остров? Так вот, Ширан сколотит шлягер даже с пустыми руками, из любого подручного материала, который там окажется. Из гитарных семплов или ближневосточной попсы, из тривиального фолка или рэпа на хинди, из гоанских видеозарисовок или старого телефона. «Play» — это не экспериментальный альбом и не прыжок в неизведанное, потому что в результате можно быть уверенным заранее.

Игорь Гаврилов