В США на 70% выросло число заражений бактериями, устойчивыми к антибиотикам

Количество случаев заражения людей бактериями, устойчивыми к антибиотикам и другим препаратам, увеличилось в США на 70% с 2019 по 2023 год. То есть с менее чем двух случаев на 100 тыс. человек до более чем трех случаев. Эти данные опубликовали американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Американские СМИ уже назвали возбудителей заболеваний «кошмарными бактериями» (nightmare bacteria). Как объясняют ученые, они весьма устойчивы к различным лекарственным препаратам из-за наличия так называемого гена NDM-1. Эти бактерии были выявлены еще несколько лет назад, благодаря NDM-1 они способны сопротивляться практически любым лекарствам. Авторы доклада указывают на то, что особенно сильно выросло именно число случаев заражения бактериями с NDM-1 — с 0,25 случая на 100 тыс. до 1,35 случая, то есть примерно на 460%.

Как отмечают исследователи из CDC, по их данным, только два антибиотика справляются с этими бактериями, но эти препараты весьма дороги и их нужно вводить с помощью капельниц. Ученые указывают и на то, что многие люди могут быть бессимптомными носителями «кошмарных бактерий», что также способствует их распространению.

Яна Рождественская