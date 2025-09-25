В Осинском округе будут платить за привлечение контрактников на СВО

Депутаты Осинской думы установили единовременную выплату за привлечение контрактников для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Размер выплаты составит 138 тыс. руб. за каждого привлеченного гражданина России из другого региона, иностранного гражданина или лица без гражданства, заключившего контракт с Минобороны РФ в военном комиссариате Осинского округа.

Депутаты местной думы продлили также выплаты контрактникам из Пермского края или иного региона РФ в размере 100 тыс. руб. Меры поддержки будут действовать до 1 января 2027 года.

Единовременные выплаты тем, кто содействует другим в заключении контракта для участия в СВО, уже действуют в Перми, Пермском, Лысьвенском, Гайнском и Чердынском округах.