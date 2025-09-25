Ярославские муниципалитеты еще не получили паспорта готовности к зиме

В Ярославской области ни одно муниципальное образование не подало документы на получение паспорта готовности к отопительному сезону. Об этом сообщил заместитель руководителя Центрального управления Ростехнадзора Дмитрий Пузанов на внеочередном заседании комитета по ЖКХ областной думы.

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

В Ростехнадзоре с 1 сентября работает комиссия, которая дает оценку обеспечения готовности муниципальных образований к отопительному сезону. Рассмотрение поданных муниципалитетами документов занимает 30 дней.

«На данный момент ни одно из 19 муниципальных образований Ярославской области документов не представило. При наличии замечаний — они будут у каждого муниципального образования, я вам говорю точно, — повторное рассмотрение документов занимает 14 дней. Сегодня 25 сентября, работа комиссии заканчивается 15 ноября. Так что, господа, не знаю, какие паспорта и где вы будете в этом году получать»,— сказал господин Пузанов.

Представитель Ростехнадзора попросил областное министерство строительства и ЖКХ провести с муниципалитетами соответствующую работу.

Алла Чижова