В Глазове пассажирский автобус вылетел с дороги в кювет, два человека пострадали

В Глазове автобус с пассажирами под управлением 70-летнего водителя съехал с дороги в кювет. Шофер отвлекся на продажу билетов и не справился с управлением. Об этом со ссылкой на Госавтоинспекцию пишет сетевой портал «Жизнь Глазова».

ДТП произошло на ул. Пехтина вчера, 24 сентября. «Водитель пояснил, что во время движения у него и одной из женщин произошел конфликт по поводу оплаты за проезд, поэтому он не заметил, как автобус съехал с дороги»,— говорится в сообщении.

Пострадали два пожилых человека. От госпитализации они отказались. Медосвидетельствование показало, что водитель был трезв. «В прошлом году на улице Драгунова он протащил пенсионерку по дороге, зажав дверью автобуса ее руку»,— напоминает издание.