Галину Изотову назначили зампредом Счетной палаты на второй срок

Депутаты Госдумы приняли решение назначить Галину Изотову на должность председателя Счетной палаты РФ на второй срок. Постановление опубликовано на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Кандидатуру Галины Изотовой внес в Госдуму президент России Владимир Путин.

Госпожа Изотова занимает должность с 25 сентября 2019 года, ее полномочия истекали 24 сентября. Закон «О Счетной палате Российской Федерации» предусматривает назначение заместителя председателя на срок в шесть лет. Один человек не может занимать эту должность более двух сроков подряд.