В Ростове будут судить адвоката за посредничество во взяточничестве

В Ростове завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката Адвокатской палаты Ростовской области по обвинению в посредничестве во взяточничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Дело с обвинительным заключением передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, речь идет об адвокате Виктории Петренко.

Следствие установило, что к обвиняемой обратились два клиента за помощью в незаконном получении водительских удостоверений без экзаменов. Фигурантка в свою очередь попросила знакомую передать сотруднику правоохранительных органов 454 тыс. руб. за решение этого вопроса.

Как выяснилось, знакомая не планировала выполнять обещание и похитила деньги, распорядившись ими по своему усмотрению. В отношении нее возбуждено отдельное уголовное дело по факту мошенничества.

Наталья Белоштейн