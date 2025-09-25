Власти Ставрополья профинансируют 148 проектов местных инициатив

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о результатах ежегодного конкурса краевой программы поддержки местных инициатив. В 2025 году на конкурс поступило 305 заявок от жителей всех территорий региона. Эксперты утвердили 148 проектов, которые направят на реализацию в следующем году. Информацию о победителях опубликовали на сайте краевого Минфина.

Жители региона предложили разнообразные проекты — от благоустройства территорий и ремонта учреждений культуры до развития спорта и обновления дорог. Часть проектов появилась благодаря обращениям граждан на прямые линии губернатора. Например, в Донском планируют привести в порядок пешеходную дорожку от улицы Пролетарской до улицы Трунова. В Кочубеевском округе обновят библиотеку в хуторе Новозеленчукском.

Программа поддержки местных инициатив действует в Ставропольском крае с 2007 года. За 18 лет она помогла реализовать более 2000 проектов.

Станислав Маслаков