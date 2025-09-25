Мэрия Челябинска выплатит компенсацию двум детям за нападения бродячих собак
Прокуратура Металлургического района Челябинска добилась компенсации для детей, пострадавших от нападений бродячих собак. В декабре 2024 года на улице 60 лет Октября две бездомные собаки укусили ребенка за ногу. В феврале 2024 года на улице Пекинской другая собака напала на подростка, у пострадавшего была рана на бедре, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Прокуратура подала иски к администрации Челябинска, так как ответственность за бродячих животных лежит на местных властях. Суд удовлетворил требования, назначив компенсации в размере 55 тыс. и 60 тыс. руб. для каждого пострадавшего. Решения суда пока не вступили в законную силу.