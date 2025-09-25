В КБР обнаружили вирус мозаики пепино в завезенных овощах

В Кабардино-Балкарии в импортных овощах обнаружили вирус мозаики пепино. Об этом сообщает пресс-служба центра оценки безопасности и качества продукции Россельхознадзора.

Вирус обнаружили в томатах, перцах и баклажанах общим весом в 182 т, поступивших из Армении, конкретнее — в 20 образцах томатов, одном перце и одном баклажане. Всего с начала года патоген выявили в 166 образцах.

В сообщении лаборатории отметили, что вирус мозаики пепино — это серьезная угроза для томатов и других пасленовых культур. Ее основной симптом — мраморная окраска плодов, снижающая их товарную ценность. Среди других признаков: хлороз, пятнистость и мозаика листьев, пузырчатость листвы, неравномерное созревание плодов. Патоген распространяется через зараженные семена, рассаду, инструменты и насекомых-опылителей. Отмечается, что эффективных средств лечения нет, поэтому ключевая мера — строгое соблюдение санитарных норм и использование иммунизированного посадочного материала.

Константин Соловьев