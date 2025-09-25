«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о клинических исследованиях нового ингибитора в Российском научном центре рентгенорадиологии.

Представьте: обычный анализ крови может показать не только наличие заболеваний, но и ваш «биологический возраст», а также подсказать, что нужно сделать, чтобы отдалить старость. Сегодня именно такие исследования считаются одними из самых важных и востребованных в мире. Делает на них ставку и нацпроект «Новые технологии сбережения здоровья». Среди его приоритетов — изучение процессов старения, снижение риска возрастных заболеваний и внедрение научных открытий в медицинскую практику.

Например, в Российском научном центре рентгенорадиологии проходит первая фаза клинических исследований нового ингибитора для лечения рака мочевого пузыря, рассказала “Ъ FM” одна из авторов разработки, заведующая лабораторией иммунологи и онкоцитологии центра Татьяна Кулинич: «На первой фазе клинического исследования препарат продемонстрировал хорошие результаты и показал достоверное снижение частоты рецидивов. И если данные результаты подтвердятся в ходе текущих исследований, то врачи получат дополнительные средства для адъювантной терапии метастатических форм рака желудка. Еще одним из разработанных в нашем центре инновационных препаратов является ингибитор циклинозависимых киназ 4/6 (CDK4/6), который планируется использовать для лечения рака мочевого пузыря. Клиническое исследование данного препарата планируется начать в 2026 году».

За последние пять лет в России разработали более 50 новых медицинских изделий и препаратов, многие из которых связаны именно с поддержанием здорового и активного долголетия.