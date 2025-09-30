«Российский рынок сейчас для компании очень важен»

Продажи садовой техники в России продолжают расти, и все чаще покупатели выбирают не бензиновые, а современные аккумуляторные решения. Газонокосилки, триммеры, электропилы, воздуходувки — все это теперь работает без бензина и проводов. Как развивается рынок аккумуляторной садовой техники? И какие технологии стоят за этим? Эти и другие вопросы Марат Кашин обсудил с генеральным директором Greenworks в России и СНГ Радой Рожицкой.

— Вечный вопрос: что выбрать — бензин, электричество или аккумулятор? Аккумуляторной техники становится все больше, улучшается ее качество. Какие тенденции вы видите сегодня на рынке, как меняются предпочтения покупателей?

— Цифры скажут сами за себя. В 2019 году процент аккумуляторной садовой техники был практически нулевым. Согласно статистике Российской ассоциации торговых компаний и производителей электроинструмента и средств малой механизации (РАТПЭ), а это единственный источник, которым пользуется весь рынок, процент аккумуляторной садовой техники вырос до 30%. То есть эволюция практически за шесть лет колоссальная.

— А во всем мире тенденция такая же? Мы здесь идем параллельно со всеми?

— Мы идем с отставанием от глобальных тенденций, потому что на рынке США, который является локомотивом в садоводческом сегменте, этот процент уже около 50% и даже больше. Аккумуляторная техника доказала свою эффективность наравне с удобствами, которые стали очевидны для пользователя. Во-первых, это отсутствие шума. Во-вторых, отсутствие вибрации, то есть не возникает тремора рук даже после длительной работы с инструментом. Отсутствие выхлопов, что сейчас критично, особенно для пользователей, у которых несколько изменилась культура использования инструментов, скажем так.

— А что вы можете рассказать о доступности обслуживания, эксплуатации и уровне цен?

— Безусловно, это один из определяющих факторов. Если говорить о Greenworks, когда мы выходили на российский рынок, прекрасно понимали, что мы новаторы. У нас ушло около трех лет на то, чтобы сделать переворот в головах потребителей, переключить их с бензина на аккумулятор. И сейчас, собственно говоря, мы уже этим не занимаемся. Теперь такая задача стоит в корпоративном секторе, в сегменте B2B и B2G.

Что касается цен, мы придерживаемся очень взвешенной коммерческой политики и целенаправленно делаем наш инструмент доступным для широкой целевой аудитории. Не секрет, что больше половины стоимости занимает аккумулятор, если говорить о первом чеке. Но зато потом экономическая выгода заключается в том, что универсальный аккумулятор подходит ко всем устройствам на платформе. Платформа 24V — садовая техника плюс электроинструмент, платформа 40V — наш локомотив именно в садовой технике. Платформа 60V — полупрофессиональная линейка для обслуживания достаточно больших по территории садов. И наша гордость — это платформа 82V, рассчитанная на коммерческое использование, для обслуживания инфраструктурных объектов. Она рассчитана на интенсивное использование, бесперебойную работу, а это как раз то, что мы предлагаем корпоративному сегменту.

— Если говорить об электромобилях, их дорого приобретать, но дешево обслуживать. С садовой техникой так же?

— Наверное, ситуация похожая. Вообще, мы собирали статистику сервисных обращений и сравнивали их с процентом обращений потребителей бензиновой техники. По цене, как я уже сказала, аккумуляторный инструмент сейчас очень доступный, и это наша целенаправленная политика. Покупая аккумулятор на нашей платформе, естественно, пользователь становится нашим клиентом на долгие годы, потому что ни одна компания сейчас на рынке не предлагает того разнообразия с точки зрения модельного ряда, которое предлагаем мы.

— Интересно поговорить об эволюции садовой техники. Появляются новые технологии, новые запросы у пользователей. Как меняются сами инструменты в связи с этим?

— Инструменты меняются достаточно быстро. Мы часто получаем запросы в соцсетях и так далее от пользователей, мол, сделайте вот такую модель, выпустите вот такой инструмент. Мы всегда объясняем, что запуск любой новой модели происходит не по щелчку пальцев — более 700 инженеров работают над запуском новых продуктов. И поэтому все этапы согласования и выпуска занимают некоторое время, это не происходит мгновенно.

— Сколько времени проходит от появления идеи до запуска продукта?

— Greenworks, наверное, рекордсмен по выпуску новых моделей на рынок. Иногда потребитель не успевает еще привыкнуть к новому продукту, а мы уже предлагаем еще что-то новое. Поэтому, если говорим о модификации существующей модели, это может занять всего лишь около трех месяцев. Если говорим о выпуске кардинально нового продукта, это может занять и год. Сейчас компания как раз работает над полным обновлением и расширением модельного ряда электроинструментов. Greenworks, кстати говоря, празднует десятилетие на российском рынке, у нас юбилейный год. То есть мы уже состоялись как лидеры, но мы не расслабляемся — в сегменте электроинструментов у нас впереди еще долгий путь.

— Давайте поговорим о ваших конкурентах. Кто сегодня ваши основные соперники с учетом всех изменений, которые произошли на российском рынке?

— Если говорить именно о садовой аккумуляторной технике, то конкурентов у нас нет. Ничего похожего, особенно с точки зрения высоковольтного продукта, никто на рынке не предлагает. Greenworks был первым, кто предложил концепцию 24V и 40V. И даже традиционные бензиновые производители запустили аккумуляторные платформы еще до 2022 года и начали их предлагать на российском рынке.

— Насколько адаптирована ваша техника под российские реалии, под суровые зимы? У вас есть в линейке снегоуборщики. Как справляются аккумуляторы?

— В инструкции к нашим аккумуляторам заявлено, и это соответствует реальности, мы сами регулярно тестируем наши продукты, что при температуре до -20°C аккумулятор работает без потери эффективности. При температуре ниже -20°C не падает мощность, но может уменьшиться время работы. К примеру, если на снегоуборщике в Московской области пользователь будет 40 минут работать без перерыва, то в Новосибирске он поработает 20 минут без перерыва.

— Насколько важен для вашей компании российский рынок? Планируете ли вы здесь запустить локализацию производства или какие-то долгосрочные проекты?

— Российский рынок сейчас для компании очень важен. Мы, наверное, единственный бренд, который никогда не заявлял об уходе с российского рынка, даже в сложные времена. Еще до февраля 2022 года была проделана колоссальная работа, но в 2022-м и последующие годы мы просто выстрелили на российском рынке. Сейчас с точки зрения оборотов российские продажи занимают заметное место. В целом за пять лет мы выросли в 13 раз — это феноменальный рост. И мы делаем ставку на российский рынок, потому что окно возможностей упускать нельзя. Недавно мы подписали договор о строительстве нашего собственного склада площадью 40 тыс. кв. м с известным российским девелопером. И это игра вдолгую на российском рынке. В этом году мы также зарегистрировали название нашего бренда на русском языке, русское наименование логотипа размещается на новых коробках. Плюс мы локализовали сайт, теперь у нас есть российская версия. Кроме того, мы купили офис, который будет использоваться как региональная штаб-квартира плюс флагманский шоурум. Поэтому в России мы надолго и знаем, над чем нужно работать. А локализация производства, скорее всего, будет следующим этапом.

— На ваш взгляд, как будет развиваться рынок садовой техники в будущем? Вот эта мечта о том, чтобы лежать в гамаке, а некий робот полностью ухаживал за садом без участия человека, — насколько близко такое будущее?

— Сейчас в силу определенных ограничений и санкций мы не можем импортировать весь модельный ряд нашей продукции. А роботы-газонокосилки уже есть. Если говорить о технологиях и о будущем, то это в первую очередь миниатюризация одновременно с повышением мощности аккумуляторов. В этом году мы уже выпустили новое поколение High Power-аккумуляторов, которые компактнее и с большей токоотдачей. Это позволяет без потери времени работать таким энергопотребляющим инструментом, как перфоратор, УШМ, воздуходув-пылесос, пылесос. Поэтому здесь мы не стоим на месте, и тенденции будут продолжаться. Компания сейчас всерьез думает о выпуске роботов как таковых, поэтому будущее нас ждет яркое.