Концерн «Калашников» разработал объектив для зондирования Земли из космоса

АО «Ломо» (под управлением концерна «Калашников») изготовило высокоточный объектив оптико-электронного комплекса для дистанционного зондирования Земли с высоким пространственным разрешением. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба концерна «Калашников» Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

Проект реализован в сотрудничестве с институтом космических исследований РАН. «Создание высокоточного объектива — инициативная разработка, которая финансируется за счет собственных средств концерна»,— говорится в сообщении.

Управляющий директор «Ломо» Дмитрий Владимиров отметил, что изготовление объектива телескопа является «важным шагом» в развитии отечественных оптических систем. Разработка, добавил он, повышает потенциал в области космического мониторинга и наблюдения за Землей.

«Ломо» является предприятием по производству высокотехнологичных оптико-механических и оптико-электронных приборов, в их числе микроскопы и микровизоры для медицины, металлургии, криминалистики, приборы для контроля метеоусловий в аэропортах, спецтехника для ВС РФ. Оно расположено в Санкт-Петербурге. «Ломо» было основано в феврале 1914 года. Под управление концерна «Калашников» предприятие перешло в мае 2024 года.