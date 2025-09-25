В Ростовской области парикмахерам готовы платить 74,4 тысячи рублей

В России с начала 2025 года открыто более 6 тыс. вакансий для парикмахеров. Медианная предлагаемая зарплата составляет 98,6 тыс. руб., что на 12% превышает показатель 2024 года. В Ростовской области специалистам готовы предложить 74,4 тыс. руб. О специфике найма специалистов сферы обслуживания «Ъ-Ростов» рассказала директор hh.ru. Юг. Олеся Лавренова.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Наибольшее количество вакансий размещено в Центральном округе — 53% от общего объёма по стране. На Северо-Западе доля составляет 15%, в Поволжье — 10%, на Урале и в Сибири — по 7% в каждом округе, на Юге — 5%. Наименьший спрос наблюдается в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах — 3% и 0,4% соответственно»,— пояснила эксперт.

Она уточнила: «Работодатели сталкиваются с трудностями при найме персонала. Мастера все чаще предпочитают работать на себя — арендуют места в бьюти-коворкингах, открывают собственные салоны или работают на дому. У опытных специалистов формируется постоянная клиентская база».

По словам директора hh.ru. Юг., другая сложность найма персонала в сфере красоты в том, что при поиске работы бьюти-мастера предпочитают пользоваться профессиональными связями, а не размещать резюме на открытых площадках.

«В Ростовской области в 2025 году восемь человек планируют сменить сферу деятельности и перейти в услуги, где особое место среди мастеров маникюра, барберов и других специалистов индустрии красоты занимают парикмахеры»,— заключила госпожа Лавренова в разговоре с «Ъ-Ростов».

Валентина Любашенко