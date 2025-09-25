Суд утвердил штраф фотографу-иноагенту Фельдману за работу с нежелательным СМИ

Мосгорсуд признал законным штраф, который назначили фотографу Евгению Фельдману (признан в РФ иноагентом) за сотрудничество с изданием «Медуза» (признана нежелательной организацией и иноагентом).

Размер штрафа в постановлении суда не указан. Согласно решению, наказание назначено по факту выхода подкаста на YouTube-канале «Медузы» (признана нежелательной организацией и иноагентом). В нем Евгений Фельдман (признан иноагентом) говорит, что работает в издании фотографом и фотокорреспондентом.

В марте судья Гагаринского суда Москвы Алишер Ларин признал фотографа виновным по ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности нежелательной организации). 1 сентября дело поступило на апелляцию в Мосгорсуд. Судья Антон Лашков оставил решение без изменения.