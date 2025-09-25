В Челябинской области прогнозируют заморозки до -6°С

Резкое похолодание ожидается в Челябинской области. С 26 сентября и до конца месяца возможны ночные заморозки в воздухе и на почве до -3,-6°С, предупреждает региональный гидрометцентр.

С 26 по 28 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°С, а с 29 по 30 сентября уже на большей части региона и до -6°С.

Ближайшей ночью в целом по региону температура воздуха составит +2,+7°С, на юге — до +12°С. Заморозки ожидаются при прояснении местами. Завтра днем столбик термометра поднимется до +8,+12°С. В выходные по ночам будет от 0 до +3°С, в горах и низинах до -3°С. Дневная температура воздуха составит +7,+12°С. Возможны небольшие дожди. До конца недели будет дуть северо-западные ветер.