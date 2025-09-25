Ремонт фасада ярославского автовокзала планируют начать в ноябре
В Ярославле начали искать подрядную организацию для капитального ремонта фасада автовокзала. Соответствующая информация размещена на портале «ЕИС Закупки».
Фото: Правительство Ярославской области
Начальная цена контракта составляет 6,5 млн руб. Предполагается, что работы начнутся 1 ноября 2025 года, а завершатся к 7 августа 2026 года. Заказчиком ремонта выступает ГБУ ЯО «Яроблтранском». Запрос котировок был объявлен 24 сентября, итоги подведут 6 октября.
Ранее в правительстве области сообщали, что на ярославском автовокзале уже отремонтировали тротуары вдоль Московского проспекта и Силикатного шоссе, внутреннюю территорию продолжают благоустраивать.