Ремонт фасада ярославского автовокзала планируют начать в ноябре

В Ярославле начали искать подрядную организацию для капитального ремонта фасада автовокзала. Соответствующая информация размещена на портале «ЕИС Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Начальная цена контракта составляет 6,5 млн руб. Предполагается, что работы начнутся 1 ноября 2025 года, а завершатся к 7 августа 2026 года. Заказчиком ремонта выступает ГБУ ЯО «Яроблтранском». Запрос котировок был объявлен 24 сентября, итоги подведут 6 октября.

Ранее в правительстве области сообщали, что на ярославском автовокзале уже отремонтировали тротуары вдоль Московского проспекта и Силикатного шоссе, внутреннюю территорию продолжают благоустраивать.

Алла Чижова