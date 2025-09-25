Ректор КГМУ возглавил Комитет по социальной политике Госсовета Татарстана

Ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов избран председателем Комитета по социальной политике Государственного Совета Татарстана. Кандидатуру господина Созинова единогласно поддержали члены профильного комитета. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

На этой должности он заменит Светлану Захарову, назначенную сегодня Уполномоченным по правам ребенка в Татарстане.

Алексей Созинов является доктором медицинских наук, профессором, Заслуженным работником здравоохранения Татарстана и России, а также трижды избирался депутатом Госсовета — пятого, шестого и седьмого созывов.

Анна Кайдалова