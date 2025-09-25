Производственный комплекс «Патриот НСК» запустят под Новосибирском в 2026 году

В Новосибирской области в 2026 году планируется завершить строительство производственно-складского комплекса ООО «Патриот НСК» (входит в ГК «Патриот»), сообщили «Ъ-Сибирь» в региональном министерстве экономического развития. Реализация проекта началась в 2023 году. Предприятие планирует оказывать полный комплекс логистических услуг, а также наладить выпуск садовой и силовой техники с высокой степенью локализации производства. Площадь объекта составит 100 тыс. кв. м. Он разместится на площадке 24 га в промышленно-логистическом парке Новосибирской области.

На проектную мощность вывести актив планируется к 2027 году. Инвестиции в создание промышленно-логистического комплекса оцениваются в 10 млрд руб. Объем хранения – 150 тыс. паллетомест.

ООО «Патриот НСК» занимается транспортной обработкой грузов, зарегистрировано в Москве в августе 2015 года. Единственным владельцем компании является Дмитрий Мартемьянов, которому также принадлежит 100% в московском ООО «СНВ карго», ведущее деятельность в сфере торговли машинами и оборудованием. По данным Rusprofile, выручка компании по итогам 2024 года составила 803 млн руб., прибыль — 104 млн руб.

Лолита Белова