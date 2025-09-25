С начала года в Ульяновской области ввели в эксплуатацию 302 тысячи квадратных м жилья

С начала года на территории Ульяновской области сдали в эксплуатацию 302 тыс. кв. м — на 22% меньше, чем за восемь месяцев прошлого года. Данные опубликованы на сайте единой информационной системы жилищного строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В многоквартирных домах ввели 88 тыс. кв. м (-27%), в индивидуальных жилых домах — 214 тыс. кв. м (-20%).

В августе в регионе сдали 24 тыс. кв. м жилых помещений. Это на 58% меньше по сравнению с августом прошлого года.

Руфия Кутляева