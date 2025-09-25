Большегрузы не ввозят

На границе России с Казахстаном скопилось несколько тысяч большегрузов. Участники рынка перевозок оценивают очередь в 7 тыс. машин. Проблемы возникли еще в начале сентября, некоторые грузовики стоят без движения несколько недель. Федеральная таможенная служба утверждает, что причина в ужесточении контроля со стороны Казахстана. Но в Минтрансе республики заявляют, что очереди из грузовиков стоят в сторону России. Кто заплатит за простой? Об этом — Юлия Савина.

Недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности — так Федеральная таможенная служба определила виновников пробок на нескольких пунктах пропуска на границе России и Казахстана. Те, кто везут серый импорт в обход санкций или даже контрабанду, боятся, что с усилением мер контроля их груз изымут, констатируют в ФТС. Хотя пробок в сторону России в службе не заметили. Власти Казахстана говорят обратное. Но как бы то ни было, более тщательные проверки со стороны казахстанских таможенников с 2022 года действительно стали обычным явлением, отмечает старший партнер компании «Оптималог» Георгий Властопуло: «Казахстан периодически проводит ужесточение мер таможенного контроля за грузами, следующими транзитом в Россию. Товары проверяются с точки зрения европейских, американских либо китайских санкций. Тут сработало несколько факторов. Где-то последние полгода автомобильный грузовой транспорт действительно стал конкурентоспособным по отношению к морскому и железнодорожному с точки зрения доставки грузов из Китая. Товаропоток там увеличился в два-три раза, плюс в Китае начинаются длинные праздники, вполне возможно, что импортеры пытались вывести грузы до них».

Фуры, застрявшие на границе с Казахстаном, везут много сезонных товаров, их владельцы в чатах поддержки сетуют на будущие убытки. Автолюбители заказавшие машины с льготным утильсбором опасаются, что из-за задержек на границе не успеют растаможить их, и в казну придется отдать дополнительные сотни тысяч рублей. Очередь на пункте пропуска электронная, и сложно обойти фуру, которая решила выждать, пока контроль на границе ослабят, говорит один из владельцев застрявшего на въезде в Россию груза, Иван: «Фуры до этого шли в стандартном режиме, проверка занимала около 10 минут. Теперь на пропускном пункте, я так понимаю, их не трогают — заезжаешь, а дальше уже в ход идут мобильные группы, которые занимаются проверкой. Многим водителям дана команда не заезжать на таможенный пункт — видимо, проблема с документами. У меня сборный груз — сертифицированные лифтовые запчасти. Поэтому ждем, когда пойдет основной поток.

Получается, что те, у кого с документами все нормально, застряли, потому что другие, скажем так, выжидают время и не дают проехать».

Некоторые карго-компании предлагают клиентам развернуть груз и везти его через Уссурийск — пункт пропуска на границе России с Китаем. Однако это обернется дополнительными затратами и большими убытками, подчеркивает исполнительный директор Transasia Logistics Кирилл Латинский: «Безусловно, перевозчики будут пытаться переложить затраты на плечи заказчиков.

В каких-то случаях ими выступали экспедиторы, посредники, а в каких-то случаях — напрямую клиенты. Это отразится на стоимости товаров на полках российских магазинов. Подобная ситуация сложилась и со стороны Запада — закрыт крупнейший погранпереход в Бресте МАПП "Козловичи". Там тоже самое, а перевозчики, соответственно, взвинтили цены на доставку, потому что все в лизинге, все несут убытки. История, когда грузовик стоит на месте, бесплатной быть не может».

Сейчас через один пункт пропуска проходит около 200 фур в день, уточнили в ФТС. Раньше поток был в три раза выше.

