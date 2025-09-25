ЦТЛ запустил экспертную площадку для обсуждения вызовов на пути к техлидерству

Центр технологического лидерства запустил серию онлайн-дискуссий, которые станут частью большой конференции «Приоритет — технологическое лидерство». Мероприятия цикла посвящены вопросам реализации технологических проектов и формирования эффективной системы поддержки технологического лидерства университетов в рамках программы «Приоритет-2030».

Первая сессия состоялась 19 сентября и была посвящена вопросам кооперации власти, бизнеса и университетов для достижения технологического лидерства.

В центре внимания дискуссий — практические аспекты создания финансовых инструментов, подготовки кадров и определения роли высшего образования в развитии отечественных технологий. В рамках живых дискуссий участники обсудят ключевые вызовы, стоящие перед российской наукой и образованием на пути к технологическому лидерству страны.

Отдельно будет рассмотрено создание условий для развития талантливых студентов, будущих ученых и инженеров, стимулирование инновационной инфраструктуры и обеспечение коммерциализации научных разработок.

Участие в проекте принимают ведущие представители науки, бизнеса и власти, среди которых министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, генеральный директор ГК «Роскосмос» Дмитрий Баканов, заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс и другие.

Новые выпуски будут выходить еженедельно.

Ближайшие дискуссии:

26 сентября — «Кадры для технологического рывка».

3 октября — «Национальные проекты по обеспечению технологического лидерства».

10 октября — «Экономика технологического лидерства».

17 октября — «Университеты технологического лидерства».

Трансляция доступна на сайте конференции: conf.techlead.institute.

Проект реализуется при поддержке Минобрнауки России и Газпромбанка.

