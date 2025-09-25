Ярославские теплоснабжающие организации должны за газ 5,5 млрд

Просроченная задолженность теплоснабжающих организаций Ярославской области за газ составляет 5 млрд 578 млн рублей. Об этом на заседании комитета по жилищно-коммунальному комплексу областной думы 25 сентября рассказал генеральный директор ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» Олег Сибиряков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Теплоснабжающие организации нам платят очень плохо. В декабре 2022 года был заключен график погашения просроченного долга теплоснабжающих организаций. В соответствии с графиком на 01.09 просроченная задолженность должна была составлять 653 млн руб. Но в связи с тем, что не выполняется стопроцентная оплата, то есть базовые условия соглашения, на сегодняшний день отставание от графика — 4 млрд 628 млн руб.», — рассказал господин Сибиряков.

71% просроченной задолженности приходится на теплоснабжающие организации Рыбинска (2 млрд 421 млн руб.), Переславля-Залесского (1 млрд 490 млн руб.), а также принадлежащие правительству области ГП «Яроблводоканал» (494 млн руб.) и АО «Малая комплексная энергетика» (128 млн руб.).

За 9 месяцев этого года «Газпром Межрегионгаз Ярославль» поставил газ на 3 млрд 77 млн руб. для теплооснабжающих организаций. Оплата составила 2 млрд 300 млн руб. Более половины этих денег поставщик ресурса смог взыскать только через судебных приставов.

«Организации вообще не платили. В частности, "Рыбинская генерация" за декабрь и январь прошлого года заплатила ноль рублей. После этого с февраля, когда исполнительный лист им пришел, мы взыскали с них большую часть долга. Почему нам не платят, мы не понимаем, потому что как только мы положили исполнительный лист, мы за два месяца взыскали 700 млн руб. Деньги у организации были. Поэтому, когда "Яроблводоканал" говорит, что у него все хорошо, у меня возникает вопрос, а почему тогда не платит Газпрому?», — сказал Олег Сибиряков.

Представитель областного водоканала на заседании признал дефицит денежных средств и сообщил, что в приоритете у компании подготовка к зиме. Также он рассказал, что в областном правительстве прорабатывается вопрос выделения из бюджета субсидии предриятию для возврата долгов крупным кредиторам.

Антон Голицын