В Госдуму внесли законопроект о выдаче земли семьям с детьми после 10 лет брака

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о выдаче земельных участков россиянам, состоящим в браке не менее 10 лет и имеющим как минимум одного ребенка. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

«Такая возможность станет фундаментом расширения семьи, составив реальную альтернативу городской жизни,— говорится в пояснительной записке, — а также может стать дополнительным средством поддержания уровня жизни».

В проекте указывается, что земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями, возможностью провести воду, тепло, газ, электричество и интернет. Кроме того, предполагается, что участок станет общей долевой собственностью всех членов семьи: родителей и детей.

Авторы инициативы — председатель партии Леонид Слуцкий, зампред фракции Андрей Луговой и глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Документ также подписала сенатор Елена Афанасьева.