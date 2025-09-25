В Башкирии электрогазосварщик получил травму на работе

Гострудинспекция в Башкирии завершила расследование травмирования 21-летнего работника индивидуального предпринимателя Лилии Теляевой (Удмуртия), сообщает пресс-служба ведомства.

По материалам дела, 29 апреля на арендованной работодателем территории производственного цеха ООО «Октябрьскхиммаш» электрогазосварщик угловой шлифовальной машиной зачищал сварочные прихватки внутри обечайки (открытый цилиндрический или конический элемент конструкции). Неожиданно часть конструкции обрушилась, и работника с травмой ноги госпитализировали в городскую больницу №1 Октябрьского.

Как пояснила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина, пострадавший устроился к предпринимателю электрогазосварщиком в феврале этого года. Согласно документам, сотрудник прошел обучение по охране труда, но выяснилось, что обучение провела работодатель, не включенная в реестр организаций и ИП, которые могут сами обучить работников охране труда. Практическую стажировку сотрудника по безопасным методам работы также проводила предприниматель без опыта работы электрогазосварщика. К тому же угловая шлифмашина не была включена в список технологического оборудования, работе с которым обучали нового сотрудника. Материалы расследования передали в следственные органы.

Майя Иванова