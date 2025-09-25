Театральные гастроли супергероя БЭСКмена

Вчера, 24 сентября, прошел первый в этом учебном году детский спектакль «БЭСКмен». Так, в игровой форме АО «БЭСК» доносит до школьников правила электробезопасности. Башкирская электросетевая компания проводит эти спектакли в городах и поселках республики в рамках Соглашения с Министерством просвещения РБ о взаимодействии в сфере профилактики детского электротравматизма.

Театральные гастроли в средней школе №17 г. Белебея

Фото: ООО «Башкирэнерго»

В новом учебном году супергерой отправился в гости в г. Белебей, где встретился с учащимися школы №17. До 29 сентября он посетит еще три школы в городах Уфа и Кумертау, а также в Кармаскалинском районе республики. Ребята 1-4 классов насладятся игрой актеров театра пантомимы и клоунады «De Bufo», а заодно и освежат в памяти правила электробезопасности.

«БЭСКмен» гастролирует по школам и дворцам культуры Башкирии с 2014 года. За это время спектакль смогли посмотреть и научиться безопасному обращению с электричеством более 5 тысяч школьников.

ООО «Башкирэнерго»