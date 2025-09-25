Строительство очередного этапа улицы Строителей в Перми оценили в 2,2 млрд рублей

В Перми объявлен конкурс на выполнение работ по строительству очередного этапа автомобильной дороги «Переход ул. Строителей от площади Гайдара до ул. Стахановской» — участка от шоссе Космонавтов до ул. Карпинского. Максимальная стоимость контракта составляет 2,2 млрд руб. Подрядчик должен приступить работам уже в октябре этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

Протяженность участка составит 660 м. К нему будет построено еще 756 м съездов и примыканий, а также мост через реку Гарюшку длиной 40 м. Подрядчик должен будет переустроить инженерные сети и сети РЖД. На участке обустроят ливневую канализацию и освещение, будут построены тротуары, пешеходные переходы, велодорожки. Появятся две новые автобусные остановки, светофоры и комплексы фотовидеофиксации.

Возведение перехода «Ул. Строителей — площадь Гайдара» протяженностью 7,2 км ведется с 2019 года и является одним из крупнейших объектов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Проект состоит из четырех этапов. Первый — участок магистрали от ул. Куфонина до ул. Вишерской — был завершен в конце 2021 года. Второй и третий этапы включают в себя строительство участка от ул. Вишерской до площади Гайдара. Четвертый, последний этап — участок от площади Гайдара до ул. Стахановской.

«Для Перми это один из ключевых инфраструктурных проектов. Улица Строителей станет частью транспортного каркаса города, разгрузит центральные дороги и площадь Гайдара, улучшит проезд через Красавинский мост и снизит нагрузку на Коммунальный»,— отметил в своем телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин.

—