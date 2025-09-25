Минпросвещения опровергло включение в школьную программу Counter-Strike и Dota 2

Минпросвещения в ответ на запрос телеканала RT опровергло информацию о включении видеоигр FIFA, Counter-Strike и Dota 2 в школьную программу. Ранее в Telegram-каналах появились публикации о том, что игры планируется включить в уроки по физкультуре в качестве «фиджитал-дисциплины».

В частности, Mash писал, что внедрить игры в программу планируют уже в 2026-2027 учебном году. Учебный модуль, как утверждал канал, займет от 8 до 36 часов. «Минпросвещения уже за, в ближайшее время проект поедет в Госдуму»,— говорилось в публикации.

В 2019 году включить киберспорт в школьную программу предлагал Институт развития интернета (ИРИ). В письме в Минпросвещения представители института указывали, что Dota 2, FIFA и World of Tanks развивают стратегическое мышление, командную игру и скорость реакции. В Минпросвещения согласились, что геймификация играет роль в развитии образовательных технологий, но добавили, что «добавление подобных предметов способно привести к переутомлению учащихся».

Полина Мотызлевская