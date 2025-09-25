В Ульяновской области за призывы к экстремизму задержан житель региона

Сотрудники управления ФСБ по Ульяновской области задержали 35-летнего жителя региона за призывы в соцсети к осуществлению экстремистской деятельности, сообщило в четверг ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отмечает УФСБ, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что подозреваемый в одной из российских соцсетей на странице сообщества, доступной неограниченному кругу лиц разместил комментарий с призывом к осуществлению экстремистской деятельности. Конкретное содержание призывов в УФСБ не раскрывают.

Задержание подозреваемого происходило жестко. Судя по видео УФСБ, подозреваемый проживает в частном доме в селе, дверь прибывшим сотрудникам ФСБ он не открывал, и ее выбивали кувалдой.

Следственным отделом УФСБ в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту публичных призывов к экстремистской деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

В настоящее время задержанного допрашивают, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, уточняют в ведомстве.

Андрей Васильев, Ульяновск