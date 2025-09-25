В Приангарье школьник ударил одноклассника ножом во время занятий

Следственное управление Следственного комитета России по Иркутской области возбудило уголовное дело после драки двух учеников восьмого класса одной из школ города Зима. По информации пресс-службы ведомства, 14-летний подросток набросился на одноклассника с ножом и нанес ему ранения. Пострадавший госпитализирован в больницу, угрозы его жизни и здоровью нет. Нападавший задержан, с ним работают правоохранительные органы.

ГУ МВД России по Иркутской области отмечает, что драка произошла «на фоне давнего конфликта между подростками». Региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Областная прокуратура организовала комплекс проверочных мероприятий в учебном заведении, а также контролирует расследование дела.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев оценил инцидент как «чрезвычайное происшествие». Он поручил и. о. министра образования Максиму Парфенову провести в школе педагогическое расследование.

Влад Никифоров, Иркутск