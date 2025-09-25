Суд признал банкротом Ставропольский завод теплоизоляции труб

Арбитражный суд Ставропольского края признал несостоятельным ООО «Ставропольский завод теплоизоляции труб» по заявлению индивидуального предпринимателя Галаян Ани Витальевны. Судья удовлетворила требования кредитора и ввела в отношении должника процедуру наблюдения, сообщается в ЕФРСБ.

Суд признал обоснованными требования предпринимателя на общую сумму 3,13 млн руб. Из этой суммы 2,88 млн руб. составляет основной долг, 132,48 тыс. руб. — неустойка за период с 15 октября по 1 декабря 2024 года, 115,37 тыс. руб. — расходы на госпошлину.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ставропольский завод теплоизоляции труб» зарегистрировано в 2016 году в Ставрополе. Основной вид деятельности — торговля оптовая черными металлами в первичных формах. Учредитель общества — Аркадий Авакян. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка предприятия за 2024 год составил 534,1 млн руб., прибыль — 8,4 млн руб.

Временным управляющим предприятия назначен Анищенко Алексей Вадимович.

Требования кредитора включили в третью очередь реестра. Суммы неустойки отнесли к группе финансовых санкций третьей очереди.

Рассмотрение дела по результатам процедуры наблюдения назначено на 3 марта 2026 года. К этому времени временный управляющий должен представить отчет о деятельности, сведения о финансовом состоянии должника и предложения о восстановлении платежеспособности.

Руководитель предприятия обязан в течение 15 дней передать управляющему перечень имущества и документы, отражающие экономическую деятельность за три года до введения наблюдения.

Определение суда подлежит немедленному исполнению. Его можно обжаловать в Шестнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца.

Тат Гаспарян