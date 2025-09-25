15-18 сентября в Адлере прошла X Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ-2025). В ее рамках состоялись профессиональные интеллектуальные игры, направленные на развитие навыков молодых специалистов. В частности, были проведены «Карьерный радар: квиз о востребованных профессиях в Российской Федерации» и интеллектуальная игра по охране труда «ЧТО? ГДЕ? ОТ?».

Анатолий Стороженко и Елена Пашкова

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Сотрудники ООО «Башкирэнерго» продемонстрировали высокий уровень профессионализма: ведущий специалист по технической эксплуатации ООТНПЭБ ПО «БЭС» Анатолий Стороженко и ведущий специалист по охране труда ООТНПЭБ ПО «СВЭС» Елена Пашкова заняли 3-е и 1-е места соответственно. Данные достижения подчеркивают значимость работы в области охраны труда в компании.

ООО «Башкирэнерго»