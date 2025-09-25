Поджигателей машин в Кузбассе приговорили к условным срокам

Завершился суд над двумя жителями Кемерова, которые по заказу подожгли 10 грузовых автомобилей в марте 2025 года. Каждый получил два года условно, рассказали в региональном главке МВД, добавив, что обвиняемых обязали возместить ущерб собственнику машин.

По данным ведомства, в марте в полицию Прокопьевска поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестные подожгли 10 принадлежащих ему грузовиков FAW. Огонь уничтожил четыре грузовика и шесть повредил. Ущерб составил 10 млн руб. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

По подозрению в поджоге сотрудники уголовного розыска задержали 42-летнего и 27-летнего жителей областного центра. Расследование установило, что одному из них в мессенджере поступило предложение за вознаграждение поджечь 10 грузовиков FAW в Прокопьевске. В качестве предоплаты неизвестный заказчик перевел исполнителям 100 тыс. руб. Столько же он обещал перечислить после «работы». Кемеровчане получили координаты места нахождения грузовиков и емкостей с зажигательной смесью, с помощью которой они и подожгли автомобили.

Илья Николаев