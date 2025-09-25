Reuters: инвесторы советуются с ChatGPT о том, куда вкладывать деньги

13% розничных инвесторов задают вопросы о покупке акций ChatGPT, Gemini и другим чат-ботам. Об этом пишет Reuters со ссылкой на исследование брокерской компании eToro. В ходе него были опрошены 11 тыс. розничных инвесторов из разных стран. Около половины из них сказали, что собираются пользоваться такими инструментами при принятии решений о покупке или продаже акций в будущем.

Из другого опроса, проведенного компанией Finder, следует, что 40% опрошенных респондентов в Великобритании пользуются чат-ботами и другими ИИ-инструментами для консультаций по личным финансам. Развиваются и более специализированные инструменты: по прогнозам исследовательской компании Research and Markets, рынок финансового консультирования с помощью алгоритмических систем и роботизированных помощников вырастет к 2029 году на 600%, когда его выручка превысит $470 млрд.

«ИИ-модели могут быть отличными. Риск возникает тогда, когда люди начинают относиться к таким базовым моделям, как ChatGPT или Gemini, как к магическому кристаллу»,— считает глава британского подразделения eToro Дэн Мочульски. По его словам, такие базовые инструменты, не предназначенные непосредственно для финансовой сферы, могут искажать данные и «чрезмерно полагаться на движение цен в прошлом, пытаясь предсказать будущее».

Бывший аналитик банка UBS Джереми Люн, который сам использует ChatGPT при выборе акций в свой личный портфель, также предостерегает неопытных инвесторов от слишком большой веры в такие инструменты. «Если люди привыкнут инвестировать с помощью ИИ и зарабатывать таким образом деньги, может случиться так, что они не справятся с кризисом или спадом»,— считает он.

Яна Рождественская