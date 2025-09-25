Выдача автокредитов в Нижегородской области сократилась на 40,1%

Выдача автокредитов в Нижегородской области за восемь месяцев 2025 года сократилась на 40,1% к показателям января—августа прошлого года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Объем выданных автокредитов в регионе составил 23,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В России выдача сократилась на 44,1%, до 868,4 млрд. руб. Максимальное падение наблюдается в Москве и Московской области (на 50,5% и 50,1%), Санкт-Петербурге (49,1%), в Ростовской и Челябинской областях (47,9% и 47,8%).

Директор по маркетингу НБКИ Александр Волков связал падение выдачи с ростом рыночных ставок и утильсбора во второй половине 2024 года. Также кредиторы сейчас ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей, отметил господин Волков.

Владимир Зубарев